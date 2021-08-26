Kalp Yarası Baha kimdir? Kemal Burak Alper kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Burak Alper biyografisi!
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Kalp Yarası Baha kimdir? Kemal Burak Alper kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Burak Alper biyografisi!

Kalp Yarası Baha kimdir? Kemal Burak Alper kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Burak Alper biyografisi!
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Kalp Yarası Baha kimdir? Kemal Burak Alper kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Burak Alper mesleği nedir? Kemal Burak Alper hayatı ve biyografisi nedir?

Kalp Yarası Baha kimdir? Kemal Burak Alper kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Burak Alper mesleği nedir? Kemal Burak Alper hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KALP YARASI BAHA KİMDİR?

Kalp Yarası dizisinde Baha, Ayşe'nin arkadaşıdır. Karadenizli Baha gönlünü Ayşe'ye kaptırmıştır. Bunu da defalarca dile getirir ama Ayşe onu arkadaş kabul ettiğini söyler. Baha yine de bu sevdasından vazgeçmez.

Ayşe'ye sarkıntılık edenleri gören Baha sinirden deliye dönüp onu korumaya çalışır. Bu sırada adam bıçaklanır, Baha hapse düşer. Ayşe ise bu olayın sorumlusu olarak kendini gördüğü için onu kurtarmak için Ferit'in teklifine evet der. Baha telefonda onu sorduğunda da Antakya'da iş bulduğunu söyler. Baha inanmasa da elinden gelen şu an bir şey yoktur.

KEMAL BURAK ALPER KİMDİR?

Kalp Yarası dizisinde Baha rolüne hayat veren oyuncu Kemal Burak Alper'dir. Son olarak "Arıza" dizisinde Fiko karakterine hayat vermiştir. 1988 yılında dünyaya gelen başarılı isim Kemal Burak Alper, "Yola Çıkmak" adlı sinema filmiyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Bu filmde Kemal karakterine hayat vermiştir.

Blu Tv ekranlarında yayınlanmış olan "Behzat Ç. : Bir Ankara Polisiyesi" dizisinde Mahir rolüyle hafızalara yer eden Kemal Burak Alper, Antalya doğumludur.

Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, "Güvercin", "Berzah: Cin Alemi", "Nasipse Adayız", "Sirayet" adlı yapımlarda rol almıştır.

Show Tv ekranlarında yayınlanmış olan kadrosunda Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin yer aldığı Tims& B yapımı "Arıza" dizisinde Fikret karakterine hayat vermiş olan oyuncu Kalp Yarası dizisiyle kariyerine devam etmektedir.

DİZİ VE FİLMLERİ

• Kalp Yarası (Baha) – 2021

• Arıza (Fikret) – 2020

• Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (Mahir) – 2019 Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

• Nasipse Adayız – 2018

• Güvercin (Yusuf) – 2018

• Sirayet – 2017 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• Mehmet Salih (Cıllaz) – 2016

• Berzah: Cin Alemi – 2016

• Yola Çıkmak (Kemal) – 2014

KEMAL BURAK ALPER BOYU VE KİLOSU!

180 cm boyunda ve 72 kg ağırlığındadır.

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Kalp Yarası Baha kimdir? Kemal Burak Alper kimdir, kaç yaşında, nereli? Kemal Burak Alper biyografisi! - Haberler
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