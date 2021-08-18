Kalp Yarası 8. Bölüm Fragmanı | Yeni şoför?
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Kalp Yarası 8. Bölüm Fragmanı | Yeni şoför?

DailyMotion.com - Haberler | TV

#KalpYarası #atvAntakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

#KalpYarası #atv

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Oyuncular:

Gökhan Alkan,

Yağmur Tanrısevsin

Merve Çağıran

Toprak Can Adıgüzel

Şenay Gürler

Mahir Günşiray

Meltem Gülenç

Rıza Akın

Nail Kırmızıgül

Yonca Şahinbaş

İnanç Konukçu

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz

Kemal Burak Alper

Kalp Yarası kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oyxk2d

Kalp Yarası 8. Bölüm Fragmanı | Yeni şoför?

Kaynak: DailyMotion.com

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