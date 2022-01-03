Kalp Yarası 26. bölüm full hd izle! Kalp Yarası son bölüm tek parça full hd izle! Kalp Yarası donmadan full hd izle!
Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası son olarak 26. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünü izlemek isteyen izleyiciler Google'da Kalp Yarası'nın son bölümünü araştırıyor. Kalp Yarası 26. bölüm full hd izle! Kalp Yarası son bölüm tek parça full hd izle! Kalp Yarası donmadan full hd izle!
Kalp Yarası, aksiyon, dram ve türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören Kalp Yarası, internette en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Kalp Yarası 26. bölüm full hd izle! Kalp Yarası son bölüm tek parça full hd izle! Kalp Yarası donmadan full hd izle!
KALP YARASI 26. BÖLÜM FULL HD İZLE!
"Adnan Sancakzade benim özbeöz babam."
Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.
Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.
Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!
Ayşe ve Ferit evleniyor!
Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.
Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.
Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha
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