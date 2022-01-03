Kalp Yarası, aksiyon, dram ve türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören Kalp Yarası, internette en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Kalp Yarası 26. bölüm full hd izle! Kalp Yarası son bölüm tek parça full hd izle! Kalp Yarası donmadan full hd izle!

KALP YARASI 26. BÖLÜM FULL HD İZLE!

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Adnan Sancakzade benim özbeöz babam."

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır. Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir.

Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar. Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar.

Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe ve Ferit evleniyor!

Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin'in Ayşe'nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe'yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye sokar.

Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeği Azade'yi sarsarken, bulunduğu delikten kurtulmaya çalışan Hande herkese büyük bir sürpriz hazırlamaktadır. Bu sürpriz Hande'nin hayatını değiştirirken Betül'ü de yeni kararlar almaya zorlayacaktır.

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet