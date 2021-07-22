Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti
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Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Çektiği skeçlerle adını geniş bir kitleye duyuran başarılı oyuncu Turgay Yıldız, geçirdiği kalp spazmı sonrası yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölüm haberini de meslektaşı Levent Üzümcü duyurdu.

Paylaştığı skeçlerle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Turgay Yıldız, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirmiş ve anjiyo olmuştu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Yıldız, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

"YOLUN IŞIK OLSUN"

Acı haberin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Levent Üzümcü, "Çok üzgünüm… Yolun ışık olsun kardeşim" ifadelerini kullandı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Yıldız, kısa sürede Twitter gündeminde 1. sırada yer alırken aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı binlerce vatandaş taziye mesajı yayınladı.

Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti

TURGAY YILDIZ KİMDİR?

Turgay Yıldız, 3 Mart 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1986-87 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Çeşitli tiyatrolarda görev alanTurgay Yıldız, TRT Ankara Televizyonu'nda metin yazarlığı, oyunculuk, program sunuculuğu gibi görevler üstlendi.

1994-1999 yılları arasında Flash TV'de 'Nargile Kahvesi', 'Sabah Kahvesi', 'Bizim Bakkal', 'Akşam Tıraşı', 'Düm Teke Tek' adlı programların yapımcılığını ve Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda 'Şeytan Bunun Neresinde?' isimli müzik programı sundu. 1997 yılında Show TV'de yayınlanan 'Sonradan Görmeler' adlı dizide oyunculuk yaptı.

Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti

Turgay Yıldız, BRT TV'de 'Teber ile Muteber' adlı haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu da üstlendi. Ege TV'de 'İyi Egeler' adlı programı yine Bahadır Tokmak ile birlikte sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan'ın yönetmenliğinde 'Bu Toprağın Sesi' programında 'Beter ile Şeker' adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. 2008 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Baba Ocağı' dizisinde rol aldı.

TRT Ankara Televizyonu'nun hazırladığı 'Umutla Yaşamak' adlı çocuk sorunlarının konu edildiği programın sunuculuğunu yaptı.

Kalp spazmı geçiren oyuncu Turgay Yıldız, hayatını kaybetti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (2)
BAY CHE: yahu gec kesfettim kendisini Allah rahmet etsinde covitten yatiyordu kendisi sistem yine covit girdirmiyor dwmekki kalp spazmi demisler
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UĞUR SEZGİN: Şimdi Başlarlar kin kusmaya bak dün Alişanın kardeşi rahmetli oldu kimse yandaş yundaş yazmadı neden coronalılar kepceyle kömülürken cenaze töreni yaptınız norma gömüldü diyen olmadı yandaş diye veryansın edilmedi ama muhalif tarafta olursan her türlü kini kusarlar kusacaklarda
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