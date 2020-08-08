Kalp şeklinde yetiştirdiği armutlar yoğun ilgi görüyor
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Kalp şeklinde yetiştirdiği armutlar yoğun ilgi görüyor

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde armut üreticisi Şükrü Doğrul'un yurt dışından özel kalıplar getirerek ürettiği kalp şeklindeki armutlar, sevgililerin ve evli çiftlerin yoğun ilgisini çekti.

Kalp şeklinde yetiştirdiği armutlar yoğun ilgi görüyor
08.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:37

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde armut üreticisi Şükrü Doğrul'un yurt dışından özel kalıplar getirerek ürettiği kalp şeklindeki armutlar, sevgililerin ve evli çiftlerin yoğun ilgisini çekti. Şükrü Doğrul, "2 yılda 1000 adet yetiştirdim. İnternet üzerinden ve büyük marketlerden talep geliyor. İnsanlar farklılık için sevdiklerine armağan ediyor" dedi.

Türkiye'de armut üretiminin yüzde 20'sine sahip Korkuteli'de girişimci Şükrü Doğrul, kalp şeklinde armut üretimine başladı. Yurt dışından getirdiği özel kalıplarla kalp şeklinde armut yetiştiren Doğrul, her ağaçta sadece bir tane bulunan ve 10 liradan sattığı armutların en çok sevgililer tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

Korkuteli'de yetişen ve coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen karyağdı armudunu dünyaya tanıtmak istediğini anlatan Doğrul, farklı ülkelerde tarım fuarlarına katıldığını, bahçesindeki karyağdı armudunu herkesin bilmesi için Çin'den 1000 adet özel şeffaf kalp ve küp şeklinde kalıp getirttiğini anlattı. İlk yıl birkaç ağaçta kalıplar içine yerleştirdiği kalp şeklini alan armut elde etmeyi başaran Doğrul, bu yıl 1000 ağaca uygulama yaptığını anlattı.'SEVGİLİLER İLGİ GÖSTERİYOR'

Kalp şeklindeki armudun, büyük marketlerin yanı sıra sevgililer ve evli çiftler tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirten Doğrul, çiftlerin kendisini arayarak sipariş verdiğini söyledi. Doğrul, "Bu armudumuzu daha nasıl geliştiririm diye incelemeye girdim. Armudumuzu dünyaya tanıtmak istedim. Armudumuz potasyum açısından çok zengin ve çok güzel bir lezzete sahip. Çin'den kalp ve küp şeklinde kalıplar ithal ettik. İlk önce nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Deneyerek nasıl ürün elde edeceğimizi çözdük. Ağacın kral meyvesini kalıbın içine yerleştiriyoruz. Büyümelerini takip ediyoruz. Armut kalp şeklini aldıktan sonra hasat ediyoruz. İnternet üzerinden ve büyük marketlerden talep geliyor. İnsanlar farklılık için sevdiklerine armağan ediyor. Alanların kalbi kırılmasın diye en büyük meyveyi tercih ediyoruz. 2 yılda 1000 tane yetiştirdim. Diğer çiftçilere örnek olacağız, onlar da yetiştirecek. Böylece ihracat yapacak aşamaya geleceğiz. Yeni bir pazar yaratacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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