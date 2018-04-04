Kalp Pili Çıkan Hasta Sağlığına Kavuştu

Sandıklı ilçesinde, umreye giden ve kalp pilinin kayması sonucu rahatsızlık geçiren 60 yaşındaki Halil İbrahim Aslan, Sandıklı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz ay umreye giden Halil İbrahim Aslan'ın yapılan teşhis ve tetkiklerde kalp pilinin yerinden kaydığı ve deriden çıkmak üzere olduğu fark edildi.

Umre dönüşü Sandıklı Devlet Hastanesine yatırılan Aslan, yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Doktor İbrahim Etem Dural, gazetecilere yaptığı açıklamada, genellikle üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde yapılan müdahaleyi Sandıklı Devlet Hastanesinde başarı ile yaparak hastayı sağlığına kavuşturduklarını söyledi.

Hastanın durumunun iyi olduğunu ifade eden Dural, şöyle konuştu:

"Hastamız umreye gitmiş. Oradaki sıkışıklıkta hastamızın kalp pili yerinden kaymış ve neredeyse deriden çıkacak pozisyona gelmiş. Onun yerinin değişmesi lazımdı. Çünkü neredeyse deriden çıkacak durumdaydı. Biz onu yaklaşık 1 buçuk-2 saat süren bir ameliyat ile yara olan yeri tekrar temizledik, yara olan yerdeki iltihabı boşalttık ve tekrar farklı bir noktaya pili koyduk. Bir ilçe hastanesinde ekipman olmadığı için yapılmayacak bir işlem ama biz o şartları sağladık, çok dikkatli ve titiz çalışarak yerini değiştirdik. Kendisine geçmiş olsun diyoruz."