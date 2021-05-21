Kalp krizine yenik düşen Oğuz Yılmaz'ın son sözleri ortaya çıktı
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Kalp krizine yenik düşen Oğuz Yılmaz'ın son sözleri ortaya çıktı

Kalp krizine yenik düşen Oğuz Yılmaz'ın son sözleri ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ankara'daki evinde kalp krizi geçiren türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın vefat etmeden önceki son sözleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ankaralı ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

"SANKİ VEDALAŞIR GİBİYDİ"

Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, geçirdiği kalp kirizi sonucu öldüğü öğrenildi.

53 yaşında hayatını kaybeden Oğuz Yılmaz'ın menajeri, Yılmaz ile geçirdiği son anları anlattı:

"Yakın zamanda buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırlamıştım. Okuduğu bir sürü şarkısı var. O şarkılar yakında çıkacak. Geçtiğimiz günlerde saat 17: 00 gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah ile birlikte stüdyoya gelmişti. Elinde bağlama vardı. 'Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun. Bunu sana bırakıyorum' demişti. Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi. Beni de şu an en çok üzen o zaten. Keşke biraz daha ömrü olsaydı."

Oğuz Yılmaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

-1968'da Ankara'da dünyaya gelen Oğuz Yılmaz, iki çocuk babasıydı. 1989'da "Duydun mu?" albümünü yayınladı.

-1999'da çıkardığı Usta albümü ve "Çekirge" adlı şarkısıyla ün kazandı. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu.

-Son röportajında pandemiden dolayı zararda olduğunu söyleyip "Hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti.

Kalp krizine yenik düşen Oğuz Yılmaz'ın son sözleri ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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