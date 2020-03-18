Kalp krizinden hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Baştürk memleketine törenle uğurlandı - Kalp krizinden hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Baştürk memleketine törenle uğurlandı Giresun'un Espiye ilçesinde dün akşam evinde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, bu sabah Giresun Valiliği önünde düzenlenen törenin...

- Kalp krizinden hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Baştürk memleketine törenle uğurlandı

GİRESUN - Giresun'un Espiye ilçesinde dün akşam evinde kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, bu sabah Giresun Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından Erzincan'a uğurlandı.

Törene Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kaymakamlar ve belediye başkanları ile daire amirleri katıldı. Törenin ardından daha önce Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu yerde toprağa verilmek üzere Erzincan'a gönderildi. Bayburtlu olan Kaymakam Baştürk, Giresun'un Espiye ilçesine 31.08.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle göreve başlamıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Kaymakam Baştürk, dün akşam saatlerinde evinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kaymakam Baştürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA