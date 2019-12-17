Kalp krizi geçirince ailesinin geçimini sağlayamaz oldu, yardım eli uzatıldı

17.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:10

MERSİN'de geçirdiği kalp krizinin ardından beyninde hasar oluşan Nevzat Yılmaz, eşi ve 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Zor durumda olan Yılmaz ailesine Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzattı.

Tarsus'ta makine operatörlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlayan Nevzat Yılmaz, eşi ve çocukları Van'da iken evde kalp krizi geçirdi. Yalnız olduğu için hastaneye yetiştirilmesinde geç kalınan Yılmaz, 54 gün yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdi. Tedaviyle hayata tutunan Yılmaz, hastaneden çıktıktan sonra 1,5 yıl daha felçli kaldı. Beyninde oluşan hasar nedeniyle çalışamaz hale gelen Yılmaz, eşinin tedavisi, çocuklarının eğitimi ve evinin geçimi için aracını sattı. Yılmaz'ın eşi Hatice Yılmaz da bir iş bulmak için çalınmadık kapı bırakmadı. Ancak başvuruları sonuçsuz kalan Hatice Yılmaz, son olarak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvurdu. Belediye yetklileri, çocukların kıyafet ve kırtasiye malzemeleri ile aileye gıda desteğinde bulunarak yardım eli uzattı. Yılmaz ailesine dar gelirli ailelere her ay düzenli alışveriş yapabilme imkanı sunan Halk Kart da verildi.

Kaynak: DHA