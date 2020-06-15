Kalp krizi geçiren uzman çavuş Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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Kalp krizi geçiren uzman çavuş Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

ŞIRNAK'ın Silopi ilc¸esinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman C¸avus¸ Ercu¨ment Kurt (30), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi geçiren uzman çavuş Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
15.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:36

ŞIRNAK'ın Silopi ilc¸esinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman C¸avus¸ Ercu¨ment Kurt (30), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

S¸ırnak Silopi 172. Lojistik Tugay Komutanlı'gˆında go¨revli Jandarma Uzman Çavus¸ Ercu¨ment Kurt, birligˆinin bahc¸esinde gec¸irdigˆi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirilen Ercüment Kurt için tören düzenlendi. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene, Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Bas¸kanı Hu¨lya Erdem, Ceyhan Cumhuriyet Bas¸savcısı Ufuk Mustafa Su¨ren, Adana Merkez Komutanı Piyade Albay Soner Şekeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Aydın, kurum mu¨du¨rleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandas¸lar katıldı. Namık Kemal Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Doruk Mahallesi Asri Mezarlıgˆı'nda cenaze namazı kılındı. Kurt'un kız kardeşi, ağabeyinin üniforması ile törene katıldı. Cenazede annesi Nürfet, baba Feyyami ve erkek kardeşler Ertan ile Erkan Kurt'un feryatları yürekleri dağladı. Acılı anne Türk Bayrağı'nı Piyade Albay Soner Şekeroğlu'ndan teslim alırken, gazetecilere, "Ben tüm askerleri severim, bana dua edin" diye ağıt yaktı.


Kaynak: DHA

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