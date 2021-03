Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp kriz sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürüldü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANE ÖNÜNDE OTURUP AĞLADI

Sosyal medya hesabından babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve sevenlerinin duasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Pelin Öztekin, hastane önünde görüntülendi. Olayın şokunu üzerinden atamayan oyuncu, yanına giden muhabirlerle sohbet etmek istemedi. Çok morali bozuk olan oyuncunun hastane önünde oturarak duygusal anlar yaşadığı haller ise Uçankuş tarafından görüntülendi.

BABASININ SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI

Pelin Öztekin, Instagram hesabından babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren Pelin Öztekin, şunları söylemişti:'Çok seviliyorsun babiş' başlığıyla paylaştığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İlk aşkım, Rasoş'um, Babiş'im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.

Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çok seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için "her an hazırız" diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çok seviyorum."