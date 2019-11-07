Kalp hastası Esila'nın yaptığı dev resim havadan görüntülendi

07.11.2019 20:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:38

Çaykur Rizespor'un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin kalp nakli bekleyen 11 yaşındaki kızı Esila'nın yaptığı dev resim, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi cephesine asıldı. Dev resim havadan görüntülendi.



Çaykur Rizespor'un altyapı antrenörlerinden Hakan Tüfekçi'nin 11 yaşındaki kızı Esila, kendisini yaşatacak kalp naklini bekliyor. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisine uygun kalp bulunmasını bekleyen minik Esila, yaptığı dev resimle herkesi duygulandırdı. 11 yaşındaki kızı Esila'nın yaptığı dev resim, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi cephesine asıldı. Hastane çatısından sarkıtılan 22 metre uzunluğundaki dev resim havadan görüntülendi.



Sağlık Bakanlığı İstanbul (Kuzey Marmara) Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekim Gültekin Hoş, yaptığı açıklamada, "Esila kızımız 11 yaşında kalp nakli bekliyor. Ülkemizde birçok çocuk ve birçok insan gibi. Esila'nın kalp hastalığı uzun süredir var. Ama bazı geçici cihazlarla ile bugüne kadar idare edildi. Ankara Tıp Fakültesi'nin beklemesi listesinde. Tedavisini Ankara'da tedavi oldu. Ama Ankara'da yoğun bakımda yatışı sırasında kalp beklerken organ bağışı olamadığı için ve kalp bulamadığı için gözleri önünde ölen çocukları ve yetişkinleri görmüş. Bunlardan etkilenmiş bir resim yapmış. Esila bu resmi paylaşılarak bütün Türkiye'de yankı buldu. Sonra bu resimden biz de çok duygulandık. ve bu resmi Siyami Ersek Kalp ve Damar Hastanesi'ne büyüterek astık" dedi.



"Asıl niyetimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bu resmi asmak" diyen Hoş, "Bu mesajı bütün dünyaya Esila'nın temiz kalbinden iletmek istiyoruz. 2 kıta arasına bu resmi asmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın iznini bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA