Kalp Hastalarına Sağlıklı Bir Yaz İçin Öneriler

KALP HASTALARI YAZ DÖNEMİNDE İLAÇLARINI AKSATMAMALI

Yaz mevsiminde yüksek seviyelere ulaşan sıcaklık özellikle kalp hastaları açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor.

Kendini iyi hissetmenin verdiği aşırı güven ile iyi hava koşullarında daha uzun ve ağır eforları yapabilme yetisinde oldukları kanaatine vararak bazen fark etmeden de olsa sınırlarını zorlayıp, sıkı diyetlerini gevşetip ilaçlarını kendilerince azaltabiliyorlar. Yüksek sıcaklıklar ve yüksek nemin beraberinde getirdiği sıvı kaybı sağlıklı insanları bile zaman zaman zorlarken, kalp yetersizliği olan kişilerde, kalp krizi geçirenlerde, koroner damar hastaları ve tansiyon hastalarında hiç de istemediğimiz kötü sonuçlara yol açabilir" dedi.

Kalp hastalarının yaz sıcaklarında almaları gereken önlemleri sıralamadan önce bu kişilerin yazın getirdiği olanaklardan maksimum nasıl yararlanmaları gerektiğinden söz eden ve kalp hastalığı ile mücadele konusunda ipuçları veren Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen kalp hastalarının yaz mevsiminde dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

Ağır olmayan düzenli egzersizler yapılmalı

Yaz aylarında bazı özel durumlar dışında hemen hemen tüm kalp hastalarının ağır olmayan, düzenli egzersizleri yapabilmeleri için soğuk havalara göre çok daha uygun koşulların olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen "Kalp hastası olmayan her bireye de önerdiğimiz düzenli egzersizin özellikle koroner arter hastası, hipertansiyonu olan, şişman ve hiperkolesterolemili hastalarda kalp olaylarının gelişmesini ve tekrarlamasını azalttığı, kalp damar hastalığı ve diyabetin temelinde yatan fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olduğu ve kalp yetersizliği olan hastaların da efor kapasitelerini arttırabilme imkanını sağladığı gösteriliyor. Burada önemli olan yavaş tempolu, tercihen sadece yürüyüş ile egzersize başlayıp zorlanmadan ve kalp rahatsızlıklarının elverdiği yoğunlukta ve sürede egzersizin yapılması. Egzersizin yanı sıra yazla birlikte gerçek anlamda tatil yapmak, kalabalık şehirlerin, yoğun işlerin getirdiği streslerden uzaklaşmak hem fiziksel hem de ruhsal açıdan dinlenmek önemli" önerisinde bulundu.

TEMİZ HAVA VE DOĞAYLA TEMASTA OLUN

Kötü havalarla paralel giden depresyonun, moral bozukluğunun kalp hastalıklarını da tetiklediğini anlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, "Bol güneşli, temiz havalarda doğayla daha yakın temasta olmak psikolojik olarak da tazelenmek kalp hastalarını bedenen olduğu gibi ruhen de gençleştirir. Yazla birlikte artan taze yeşil sebze ve meyvelerden bol bol tüketerek ağır, katı yağ ile yapılmış yemeklerden uzaklaşmak, sigaradan uzak durmak ve kalbimizle barışık olmak, ona özen göstermek için uzun güzel yaz günleri bulunmaz fırsatlardır" dedi.

Güzel yaz günlerini daha iyi yaşam kalitesine ulaşmak açısından kalp hastalarının iyi değerlendirmesini öneren Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen özellikle çok sıcak havalarda hastaların almaları gereken önlemleri şöyle sıraladı:

KALP HASTALARINA BESLENME ÖNERİLERİ

Sağlıklı da olsak kalp hastası da olsak her şeyin aşırısından kaçınmalıyız. Bunların başında günün sıcak saatlerinde güneş altında uzun süre kalmak geliyor. Güneşlenmek ya da egzersizler ancak güneş ışınlarının etkisini yitirdiği akşam saatlerinde ya da nispeten serin olan sabah erken saatlerde yapılmalı.

Aşırı sıcak vücut ısısını da arttırır. Vücut araba radyatörü gibi soğutma sistemini çalıştırmak için kan damarlarını genişletir, kalp hızını arttırır ve cilde daha fazla kan gönderir ve terleme ile ısıyı azaltmaya çalışır. Maalesef yoğun nemli havalarda terleme ile soğutma sistemi etkin çalışamaz. Damar genişlemesi ve kalp hızı artışına eşlik eden sıvı kaybı kalbi oldukça zorlar ve uzun süre bu koşullarda çalışan zorlanan kalpte mevcut problemler belirginleşip ağırlaşabilir. Göğüs ağrısı ortaya çıkabilir, kalp yetersizliği alevlenebilir, tansiyon düşebilir ya da sıcak stresi ve dengenin bozulması ile tansiyon aşırı yükselebilir. Özellikle yaşlı hastalarda bu durumlar ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle başta su, meyve suyu, ılık çaylar olmak üzere bol sıvı alınmalı. Hava sıcaklığı, günlük fizik aktivite ve kaybedilen suyun miktarına göre değişmekle birlikte günde en az 2-2.5 litre sıvı içilmeli.

Her zaman söylediğimiz gibi ağır, yağlı yiyeceklerden ve sindirimi zor kızartmalardan mutlaka uzak durulmalı. Her zamanki diyetlerine yaz mevsiminde de devam edilmeli ve ağırlıklı olarak taze sebze ve meyve tüketilmeli.

Hastalar egzersizin türü ve düzeyini belirlemek üzere doktoru ile görüşerek belli yaz sporlarını, denize girmek dahil yapabilir. Amacın maratona hazırlanmak değil kalp sağlığını korumak olduğu unutulmamalı ve egzersiz için sınırlar zorlanmamalı.

- Terlemeyi önleyen giysiler yerine açık renkli, rahat, bol, ince kumaşlar tercih edilmeli, şapka giyilmeli.

- Kalp hastalığı yazla birlikte tatile girmez bu nedenle doktorunuzla görüşmeden kalp ilaçları azaltılıp bırakılmamalı. İdeal olanı yaz sıcakları yüksek derecelere ulaşmadan, uzun tatile, seyahate çıkmadan kalple ilgili kontrollerin mutlaka yapılması.

- Orta derecede karbonhidrat, protein ve az miktarda ancak sağlıklı yağlardan oluşan dengeli öğünlerle beslenin.

Tam yağlı süt ve ürünlerinden ziyade yağı azaltılmış olanları tercih edin.

- Haftada dört yumurtadan fazlasını yemeyin. LDL-kolesterolü yüksek olanlar yumurta sarısı bakımından daha da dikkatli olmalı.

- Kırmızı et yerine balık, derisi hariç kümes hayvanları ve az yağlı etler tüketin.

- Bol miktarda – günde en az 5 kez – sebze ve meyve tüketin.

- Günde en az 8–10 bardak su için.

- Liften zengin tahıl, kepek, fasulye, meyve ve sebzelerin düzenli olarak tüketilmesi çok yararlıdır. Çözünebilir lifler kan kolesterolünü yüzde 15'e kadar düşürebilir.

- Günde 6 gramdan fazla tuz tüketmeyin.