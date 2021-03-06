Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz kızlarını göremeden öldü
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Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz kızlarını göremeden öldü

06.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:13
Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz kızlarını göremeden öldü

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Muhammet Kolak (25) kalp kapakçığı ameliyatı sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Muhammet Kolak (25) kalp kapakçığı ameliyatı sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi. Kolak, hamile eşinin 8 Mart'ta sezaryenle dünyaya getireceği ikiz kızlarını göremedi.

Büyükşehir Belediyesi Kaş Hizmet Birimi'nde görev yapan Muhammet Kolak, bir süre önce Antalya'daki bir hastanede kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Ancak Muhammet Kolak, taburcu olduktan sonra tekrar rahatsızlandı. Bu kez yakınları tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Muhammet Kolak, kalp kapakçığında enfeksiyon oluştuğu belirlenerek, tekrar ameliyata alındı. Ameliyattan çıkamayan Muhammet Kolak, yaşamını yitirdi. Kolak, doğum yeri olan Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi Göçebeler Mezarlığı'nda toprağa verildi.Bir yıldan fazladır evli olan Muhammet Kolak'ın eşi Esranur Kolak'ın hamile olduğu, 8 Mart Pazartesi günü Antalya'da sezaryenle ikiz kızlarını dünyaya getirmeye hazırlandığı belirtildi. Esranur Kolak, eşinin cenazesine katılamazken, Kolak'ın küçük yaştan beri kalp kapakçılarında sorun olduğu öğrenildi.


Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz kızlarını göremeden öldü
Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz kızlarını göremeden öldü
Kalp ameliyatı sonrası enfeksiyon oluştu, ikiz kızlarını göremeden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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