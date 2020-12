Kalk Gidelim ne zaman, saat kaçta? Kalk Gidelim 133. yeni bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilerek izlenen komedi dizisi Kalk Gidelim seyircileri dizinin bu haftaki bölümünü heyecanla bekliyor. Baş rollerini Ufuk Özkan, Erkan Seven ve Mehtap Bayri gibi oyuncuların paylaştığı Kalk Gidelim dizisi bu hafta 133. bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Peki Kalk Gidelim ne zaman, saat kaçta? İşte Kalk Gidelim son bölüm fragmanı!

Başrollerini Ufuk Özkan, Erkan Seven, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri ve Yıldız Kültür'ün paylaştığı Kalk Gidelim dizisi TRT1'in uzun zamandır yayınladığı ve severlerin çok olduğu bir komedi dizisi. Seyirci kitlesinin her hafta heyecanla beklediği ve izlerken hem duygulandığı hem de çok güldüğü Kalk Gidelim dizisi bu hafta 133. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından seyirciler Kalk Gidelim ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? diye araştırmaya başladı. İşte Kalk Gidelim yeni bölüm bilgileri ve fragmanları!

KALK GİDELİM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Her hafta merakla beklenen Kalk Gidelim dizisi TRT1 ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Yayınlandığı günden itibaren her hafta aynı gün ve aynı saatte seyircilerle buluşan dizi bu hafta da yine Perşembe akşamı ekranlarda olacak. 17 Aralık Perşembe günü seyircilerle buluşacak Kalk Gidelim dizisi 133. bölümünü yayınlayacak. Kalk Gidelim yeni bölümü her Perşembe 20:00'da TRT1 ekranlarında olacak!

KALK GİDELİM 131. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan'ın sürprizi nedeniyle sancılanan Dudu, doğum için apar topar hastaneye götürülür ancak yolda yine Şakir'den kaynaklanan sayısız aksilikler olur. Güçlükle hastaneye varabilen Dudu bu sefer de inanılmaz bir olayla karşılaşır. Seyfettin ve Sevda, Badegül ve Halim'in durumundan şüphe edince çocukları çapraz sorguya alırlar. Halim ve Badegül mecburen durumu Seyfettin ve Sevda'ya anlatmak zorunda kalırlar. Badegül'ün çocuğunun olmayacağını öğrenen ikilinin tavrı gerçek bir aile dayanışmasının örneği olacaktır. Kelle İsmail'in evinde yakalanan Samim sabaha kadar esir kalır. Babasının Samim'e kötülük yaptığını düşünen Yasemin çok üzülür. Yasemin'in artık bambaşka bir planı vardır.

Samim bile bu plandan habersizdir. Hastaneye yatan Dudu, normal doğum için hazırlanmaktadır. Bu arada Perihan'ın bir planı vardır. Bebeğin ismini o koyacaktır. Perihan, Şakir'i bebeğin ismi konusunda ikna eder. Dudu doğumu beklerken, Şakir annesinden aldığı taktikle gerekli hazırlıkları yapmaya başlar. İnsaf, Seyfettin'in isteğini yerine getirir ve 153 tane ineği toparlar. Seyfettin, Kelle İsmail'le yaşadığı ahır problemini çözer. Kelle'nin bu seferki planı ise Seyfettin'i gerçekten zor durumda bırakacaktır. Heyecanlı dakikalar son bulup da doğum tamamlanınca Şakir'e ve diğerlerine gelen ilk haber herkesi şok eder. Doğumda da hiç beklenmeyen bir aksilik olmuştur. Üstelik bu aksilik diğerlerine hiç benzememektedir ve Şakir buna katlanılabilecek durumda değildir. Bütün aile "Saz" bebeğin doğumuyla büyük bir şok yaşar...

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bu hafta 133. bölümüyle ekranlara gelecek Kalk Gİdelim dizisinin yeni bölümünde de hem heyecan hem de güzel haberler ufukta. Haftalardır beklenen bebeğe bu hafta kavuşan Dal ailesinin mutluluğunu paylaşmaya sadece saatler kaldı. İşte Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı!

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM FRAGMANINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Ayrıca TRT1'in dizilerini internet üzerinden de canlı olarak izleyebilir ya da sonradan eski bölümleri izleyebilirsiniz. Kalk Gidelim yeni bölümü ya da geçen haftaki bölümlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz!