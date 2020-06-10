"Kalk Gidelim" de yeniden normale dönüyor... "Kalk Gidelim" pandemi sürecinde normalleşme aşamasının başlamasıyla, çekimlerine kaldığı yerden devam ederek, 106. bölümüyle ekranlara geliyor.

Pandemi sürecinde İstanbul'da kalan Seyfettin, arabasının onarılmasıyla nihayet köyüne dönmek üzere yola çıkar. Seyfettin'le beraber İstanbul'dan köye dönen biri daha vardır; O da Ercan'dır.

Ercan ve Seyfettin,aynı saatlerde ve birbirlerinden habersiz yola çıkarlar. Ne tesadüf ki; kader onları yolda bir araya getirir… Üstelik Meryem, Ercan'ın bu süreçte İstanbul'da olduğunu öğrenmiştir. Mustafa Ali ise "piyasalar normale dönünce" Meryem'le ortaklaşa kuracağı fabrika işine hız verir.

Şakir ise evinde büyük bir tadilata girişir. Masrafı çoktur. Muhtar olan babası Ankara' da yerel yönetimlerle ilgili bir çalışmaya katıldığı için köyde değildir. Şakir, babasının boş olan evine yerleşir. Başında çok büyük bir dert vardır. Çünkü babası Ankara'ya giderken fabrikadaki hisselerinin yönetimini Veli Demir'e bırakmıştır. Şakir, Veli Demir'in engellerinden dolayı bir türlü istediği hamleleri yapamaz ve finansal krize girer… Veli, bu süreci Duru ile beraber ıssız bir köyde doğal bir hayat yaşayarak geçirmiştir.

Seyfettin' in eve döndüğünü öğrenen Sevda'nın etekleri zil çalmaktadır. Hazırlıklar, yemekler... Nurcan'la beraber pandemide çıkan beyazlarını kapatmak için saç boyamaya da karar verirler ama aksilikler Sevda'nın yakasını bırakmaz... Mustafa Ali'nin küçük oyunu, Sevda'da öyle bir değişikliğe sebep olur ki, Seyfettin bu değişikliği görünce küçük dilini yutabilir.

Nihayet köyüne ulaşan Seyfettin, eve varmadan önce her yeri gezer. Annesinde yemek yedikten sonra karısının kalbi kırılmasın diye üstüne bir de Sevda'nın yemeklerini yiyince olanlar olur… Üstelik başında bir de illet vardır.. Sık sık kendini kaybedip baygınlık geçirmektedir. Sevda, hasretle beklediği kocasının başına istemeden de olsa çok büyük iş açar. O kadar yemeğin üzerine bir de karısındaki değişikliği ansızın fark eden Seyfettin'in bünyesi bunu kaldıracak güçte değildir.

Kaynak: Bültenler