Kalk Gidelim bitti mi? Kalk Gidelim final mi yaptı? Kalk Gidelim neden yok, neden bitti?

TRT1'in sevilen aile dizisi Kalk Gidelim, bu akşam TRT1'in yayın akışında yok. Onun yerine Yılmaz Erdoğan'ın sevilen filmi Vizontele yer alacak. Kalk Gidelim izleyicileri, Kalk Gidelim bitti mi? Kalk Gidelim final mi yaptı? Kalk Gidelim neden yok, neden bitti? sorularını soruyor. İşte detayları...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisi severlere kötü bir haber geldi. Geçen hafta yılbaşı özel bölümü ile ekranlara gelen Kalk Gidelim dizisi 135. bölümü final bölümü olarak ekranlara geldi. Kalk Gidelim 135. bölümü ile geçen hafta ekranlara veda etti. Bu hafta ve sonraki haftalarda Perşembe akşamları TRT 1'de Kalk Gidelim dizisi yeni bölüm yer almayacak. Peki, Kalk Gidelim neden yok, neden bitti?

KALK GİDELİM NEDEN BİTTİ?

Televizyon ekranlarında reytinglerin düşmesi nedeniyle diziler bir bir ekranlara veda ederken bir haber de sezon başında TRT 1'de gün değiştiren Kalk Gidelim dizisinden geldi. TRT 1'in Muğla'da çekilen aile komedi dizisi türündeki Kalk Gidelim dizisi geçen Perşembe final yaptı. Staff Film imzalı dizi 135. final bölümüyle ekrana veda etti. Diziden resmi bir açıklama gelmese de final yapma nedeni reytinglerdeki düşüş olarak gösterildi.