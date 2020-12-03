Kalk Gidelim 131. Bölüm ne zaman, saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragman izle!

Kendi kitlesini oluşrumuş ve başrolleri olan Ufuk Özkan ile Mustafa Ali Dal'In mizah adına başarılı performanslar sergilediği Kalk Gidelim ne zaman saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!

TRT 1'in sevilen ve beğenerek takip edilen dizisi Kalk Gidelim ne zaman saat kaçta? Kalk Gidelim yeni bölüm fragmanı izle!

KALK GİDELİM SON BÖLÜM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyfettin'in fendi İsmail'i yenmiştir ama İsmail inadından vaz geçmez. Ahırın mührünün gerçek mi sahte mi olduğunu öğrenmek ister. Bu sürede de Seyfettin' in ahırına adeta kamp kurar. Seyfettin Kelle İsmail'i kaçırmanın yollarını ararlar ama adam çok inatçıdır. İmdada Yasemin yetişir. Samim, Yasemin' i arayıp yardım ister. Yasemin işbirliğine girip babasını ahırdan eve getirmeyi başarır. İsmail eve geldiğinde bunun bir oyun olduğunu anlar. Kızı tarafından ilk defa ihanete uğramıştır. Bu durumun Yasemin' in Samim' e aşkından kaynaklandığını düşünür ve Yasemin'e ev hapsi verir.

Sevda'nın aklı yerine gelmiştir ama aklı gidik Sevda mı daha makbuldür, aklı yerinde Sevda mı; Orada bir soru işareti vardır.

Duru' nun hamile olduğunu öğrenen Nurcan, kendisini de hamile gibi zannetmeye başlar. Bu durum Yıldız'ın dikkatini çekince Yıldız, Nurcan'ı da hamile zanneder ve bütün köye yayar. Sadık, torunu ile çocuğu aynı anda olacağı için Mumu' ya köy geleneğine göre meydanda davul zurna çaldırır.

Şakir ve Dudu, Ercan'ın gizli planlarıyla pastane köşelerinde şirket kurup çiçekçi açma işiyle meşgullerdir. Üstelik o gün Dudu'nun sık sık sancıları tutmaya başlamıştır. Şirketin kuruluşu aşamasında Meryem'in gizlice Ercan' ı takip etmesi büyük bir felakete sebebiyet verir. Koca gün oradan oraya koşturup yorulan Dudu'nun sancıları iyice artmıştır. Eve geldiklerinde Perihan'ın mobilya sürpriziyle karşılaşırlar. Ancak Perihan' ın sürprizleri daha bitmemiştir. O anda Şakirleşen Perihan öyle bir sürpriz yapar ki Dudu'nun artık doğurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Küçük zeytin yola çıkmıştır.

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Seiferddin, Sevida Badgul ve Halim'in durumundan şüphe duyduklarında çocukları sorguladılar. Halim ve Badegül durumu Seyfettin ve Sevda'ya bildirmelidir. İkili, Kötü Gür'ün çocukları olmayacağını ve tutumlarının gerçek aile birliğinin bir örneği olacağını öğrendi. Samim, Kelle İsmail'in evinde mahsur kaldı ve sabaha kadar kaldı. Yasemin babasının Samim'i incittiğini düşündüğü için çok üzülür. Arthur Min'in artık tamamen farklı bir planı var. Samim bile planı bilmiyordu, hastaneye kaldırılan Dudu, normal doğum için hazırlanıyordu. Bu sırada Perihan'ın bir planı vardır. Bebeğe bir isim verecek. Perihan, Şakir'i bebeğin ismine ikna etti. Dudu doğumu beklerken Şakir annesinden aldığı taktikleri gerekli hazırlıkları yapmak için kullanmaya başladı.

İnsaf Seyfettin'in isteğini yerine getirir ve 153 tane ineği toparlar. Seyfettin kelle İsmail' le yaşadığı ahır problemini çözer. Kelle İsmail Seyfettin yenilgiyi kabul eder. Ama iyi pehlivan mutlaka bir rövanş yapacaktır. Kelle' nin bu seferki planı Seyfettin'i gerçekten zor durumda bırakacaktır. Heyecanlı dakikalar son bulup da doğum tamamlanınca Şakir'e ve diğerlerine gelen ilk haber herkesi şok eder. Doğumda da hiç beklenmeyen bir aksilik olmuştur. Üstelik bu aksilik diğerlerine hiç benzememektedir ve Şakir buna katlanılabilecek durumda değildir. Bütün aile "Saz" bebeğin doğumuyla büyük bir şok yaşar...

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İkinci Sezon Hikayesi

Yıllarca zengin bir hayat yaşadıktan sonra iflas edip baba ocağına dönen Mustafa Ali, karısı Nurcan'ın baskıları sonucu İstanbul'a geri dönüyor.

Tüm mal varlığını kaybeden Mustafa Ali ve Nurcan çiftini İstanbul'da neler bekleyecek?Köyden gelen misafirler İstanbul'a ayak uydurabilecek mi?

Dal Ailesi bir arada yaşamaya devam edebilecek mi? Köye gelen yabancı kimlerin hayatını etkileyecek?Gençlerin evlilik hayalleri gerçekleşecek mi?

Birinci Sezon Hikayesi

Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir, üstelik anne-babasının gelin adayı Meryem'i gözü yaşlı ardında bırakarak. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman yaratamamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali'nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali'nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali'nin bu durumu, ne lüks düşkünü karısı Nurcan'a, ne özel üniversiteye bile puanı tutmayan Playboy özentisi oğlu Canberk'e, ne de pamuklar içinde büyümüş kızı Duru'ya anlatmasına imkân yoktur. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.

Ne varsa insanın kendi memleketinde vardır. Özlemiştir Mustafa Ali atasını, anasını, kardeşlerini, toprağını. En çok da Mümine babaannesini.. Ancak çiftlik halkı Mustafa Ali'nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona göre Mustafa Ali'nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip "yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşsuz döndü" denmesin diye battığın saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Nurcan ve çocuklar, geriye dönüş olmadığını ve bundan sonra çiftlikte yaşayacaklarını öğrenirler. Babası Hacı Hüseyin ise oğluna yaşı kaç olursa olsun doğru bildiklerini baştan öğretmeye kararlıdır.

Mustafa Ali'nin gelişi köyde duyulur da Meryem duymaz mı? Kendisini yıllar önce gelinlikle bırakıp giden Mustafa Ali demek sonunda yuvaya dönmüştür. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali'nin Meryem'den çekeceği vardır.

Çiftlik halkı iflas haberini nasıl karşılayacak? Mustafa Ali çiftliktekilere kendisini affettirebilecek mi? Sosyetik karısı Nurcan hizmetçili lüks evlerden sonra çiftlik koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Çiftlikteki kadınların bu kendini beğenmiş kadın için ne tür planları var? Canberk ve Duru, köyde yeni arkadaşlar edinebilecekler mi? Canberk ve amcası Seyfettin'in oğlu Halim, Meryem'in güzeller güzeli yeğeni Badegül yüzünden karşı karşıya gelince Badegül hangisini seçecek? Hem Badegül Canberk'i sevse bile Meryem, Mustafa Ali'nin oğluna kız verir mi? Belki de Meryem ve Nurcan bir defalık da olsa Caberk ve Badegül ilişkisi olmasın diye birleşeceklerdir… Duru İstanbul'daki sevgilisiyle mesafelere rağmen aşkını sürdürebilecek mi? Veli Demir, Duru'nun arkasından köye gelirse neler olur? Hacı Hüseyin ve Hatice, evlatları arasında nasıl bir denge sağlayacaklar? Hacı Hüseyin Bey, işlerin başına köy kurnazı büyük oğlu Seyfettin'i mi, İstanbul'da fabrikalar kurmuş, fabrikalar batırmış hayırsız Mustafa Ali'yi mi getirecek? Köy halkı Mustafa Ali ve ailesini kucaklayacak mı yoksa dışlayacak mı? Meryem köylüler üzerinde ne kadar etkili olabilecek?

Zaman geçtikçe Mustafa Ali, karısı Nurcan ve çocukları, başta burada asla yaşanmaz dedikleri köyü sevmeye ve alışmaya başlayacaklardır. Dede ve babaanne sevgisinin sıcaklığını doğayla iç içe olmanın huzurunu tadacaklar, birlikte emek vererek sürdükleri toprağın filizlendiğini görecekler, sevginin ve dostluğun parayla satın alınamayacağını yaşayarak öğreneceklerdir.

Yayın Tarihi: Her Perşembe - 20.00