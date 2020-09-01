Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp
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Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a, Twitter üzerinden, "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp" şeklinde yanıt verdi.

01.09.2020 22:51 | Son Güncelleme: 01.09.2020 23:28

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi.

Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab, Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye'nin Avusturya toplumunu bölmeye çalıştığını belirterek, "Türkiye'nin etkisinin önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bu etki, entegrasyon için bir zehirdir" ifadelerini kullanmıştı.

Kalın'dan Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp
Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Kaynak: AA

Haber Yorumları (4)
ERDEM: kadinin tipinde hayir yok sifatsiz:)
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HASAN HUSEYİN: AH AH....SIZ HALA AVUTUN KENDINIZI,KISKANILIYORUZ DIYE.....ELLI SENELIK KULTUR FARKI VAR NASIL KAPANACAK BU....GARIP OLAN BIZ HALA GERI GERI GIDIYORUZ
Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
ZERDA: Özenti özenti yazma bari şükür edin biraz halinize .
Yayından Kaldır
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