Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a, Twitter üzerinden, "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp" şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi. Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi. Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.