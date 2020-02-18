Kalın, Abdullah Gül'ün yaptığı görüşme açıklamasını yalanladı: Sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor
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Kalın, Abdullah Gül'ün yaptığı görüşme açıklamasını yalanladı: Sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Abdullah Gül'ün 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kendisine yapılan ziyaretle ilgili, "Onlara git denmiş, geldiler ve saygılı bir şekilde anlattıklarımı dinleyip gittiler" sözlerinine tepki gösterdi. Kalın, Akar'la birlikte yaptıkları ziyarete ilişkin, "Sayın Gül'ün sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor" dedi.

18.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:53
Kalın, Abdullah Gül'ün yaptığı görüşme açıklamasını yalanladı: Sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü 'ın, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 'ün İstanbul 'daki çalışma ofisinin yanındaki askeri alana helikopterle inerek üç saat civarında görüştükleri, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gelen "adaylığını koymaması" ricasını ilettikleri ifade edilmişti. Bu görüşme ile ilgili bugün bir açıklama yapan Abdullah Gül,"Onlara git denmiş, geldiler ve saygılı bir şekilde anlattıklarımı dinleyip gittiler" dedi.

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