Kalın, Abdullah Gül'ün yaptığı görüşme açıklamasını yalanladı: Sözleri gerçeklikle bağdaşmıyor

18.02.2020 19:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 19:53

Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Abdullah Gül'ün İstanbul Ayazağa'daki çalışma ofisinin yanındaki askeri alana helikopterle inerek üç saat civarında görüştükleri, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gelen "adaylığını koymaması" ricasını ilettikleri ifade edilmişti. Bu görüşme ile ilgili bugün bir açıklama yapan Abdullah Gül,"Onlara git denmiş, geldiler ve saygılı bir şekilde anlattıklarımı dinleyip gittiler" dedi.