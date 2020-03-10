Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası
ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
10.03.2020 07:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 07:50
ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Oakland Limanı'nda demirleyen gemide yolcuların testten geçirileceğini ifade edildi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu: Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası