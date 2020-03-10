Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Oakland, Güncel

Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

10.03.2020 07:49 | Son Güncelleme: 10.03.2020 07:50
Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarındaki 3 bin 500 kişilik dev yolcu gemisinde yapılan testlerde 21 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Oakland Limanı'nda demirleyen gemide yolcuların testten geçirileceğini ifade edildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Bir devir sona erdi! ABD, 19 yıldır işgal ettiği topraklardan ayrılıyor Haber
Bir devir sona erdi! ABD, 19 yıldır işgal ettiği topraklardan ayrılıyor
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
ByLock'taki iğrenç grup: Boyu en az 1.65, beyaz tenli ve güzel olsun Haber
ByLock'taki iğrenç grup: Boyu en az 1.65, beyaz tenli ve güzel olsun
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Ziya Selçuk Ali Babacan Abdulhamit Gül
Magazin Hülya Avşar Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Okan Bayülgen
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman İsmail Kartal Hikmet Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Adana Petrol Yunanistan
Şu an buradasınız: Kaliforniya açıklarındaki dev yolcu gemisinde koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 09:08:48. #1.15#