Kalender Pide filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kalender Pide filmi nerede çekildi?

Aksiyon ve macera ögeleriyle dolu sahneleriyle öne çıkan Kalender Pide, sinema salonlarındaki başarısını televizyon yayınlarında da sürdürüyor. Filmi izlemeyi düşünenler için konusuna, kısa özetine ve rol alan oyuncularına dair tüm önemli bilgileri sizler için derledik.

KALENDER PİDE FİLMİ KONUSU

"Kalender Pide", küçük bir kasabada baba yadigarı pide salonunu işleten Kalender'in hikâyesini anlatır. Kalender, 10 yıl önce eşini kaybettikten sonra içine kapanmış, yeniliklerden uzak durmuş ve risk almaktan kaçınmıştır. Bu nedenle iş yeri zor günler geçirmektedir. Yakınlarda açılan modern pideci Pidburger rekabeti kızıştırınca işler daha da kötüye gider. Üstüne, dükkânın sahibi Uysal Bey dükkânı satacağını söyleyince durum iyice ciddileşir.

Tam bu sırada, motosikletiyle dükkânın camından giren Öcü, değişimin fitilini ateşler. Kalender, Öcü'nün zorlamasıyla hem dükkânını kurtarmak hem de hayatını yeniden şekillendirmek için türlü maceralara atılır. İlk aşkı Gülşen'in yeniden hayatlarına girmesiyle değişim rüzgârı iyice şiddetlenir. Film, hayatta hayal kurmanın yetmediğini, harekete geçmek için hiçbir zaman geç olmadığını anlatırken; kazanırken kaybedenlerin, kaybederken kazananların hikâyesini işler.

KALENDER PİDE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Tolga Çevik

• İbrahim Büyükak

• Esra Ruşan

• Almida Ada

• Mustafa Kırantepe

• Gafer Uzunur

KALENDER PİDE FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ

"Kalender Pide" filminin çekimleri, doğal ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

• Yapım Yılı: 2025