Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü
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Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü

Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Orta Mahalle'de bulunan kaleye çıkarak fotoğraf çekilmek isterken yüksekten düşerek yaralanan genç arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Orta Mahalle'de bulunan kaleye çıkarak fotoğraf çekilmek isterken yüksekten düşerek yaralanan genç arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesine gelen Recep Aydın (17), Orta Mahalle'de bulunan kaleye çıkarak fotoğraf çekilmek istedi. Fotoğraf çekilirken dengesini kaybederek tarihi kale surlarından yere düşen genç için bölgeye AFAD, UMKE ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık ve yamaç arazide arama çalışması başlatan ekipler kısa sürede yaralanan gence ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla sedyeye konulan genç halatlar yardımıyla yolda bekleyen ambulansa zorlu koşullarda ulaştırıldı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan gencin ayağının kırıldığı tespit edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TRABZON

Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü
Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü
Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü
Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü
Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kalede fotoğraf çekilmek isterken metrelerce yüksekten düştü - Haberler
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