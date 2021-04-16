Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar

Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde geçen yıl restorasyonu tamamlanan Hereke Kalesi'ne giren kişiler, alkol alıp, tarihi sütunu masaya çevirerek içeride ateş yaktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde geçen yıl restorasyonu tamamlanan Hereke Kalesi'ne giren kişiler, alkol alıp, tarihi sütunu masaya çevirerek içeride ateş yaktı. İzmit Körfezi manzaralı kalede etrafa atılan alkol kutuları ve şişeleri, belediye ekiplerince temizlendi.

Bizans döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen, yaklaşık 40 milyon TL harcanarak 5 yıl süren çalışmayla geçen yıl restorasyonu tamamlanan Hereke Kalesi'ne gece kimliği belirsiz kişiler girdi. Bu kişiler, tarihi bir sütunu masa şeklinde kullanıp içki içti, içeride ateş yaktı. Kalenin içerisinde çok sayıda bira kutuları, cam şişeler ve sigara izmaritleri bulunurken, duvarlar ise isle kaplandı.Körfez Belediyesi kalenin içerisinde etrafa atılan çöpleri temizledi.


Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mario Draghi Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Nur Sürer Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 11:50:19. #1.15#

title