Kale Kaymakamı Bıçak'tan okullara ziyaret

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okul müdürlerinden okulların durumu ve eğitim öğretimle ilgili bilgi alan Kaymakam Bıçak, bilgilendirmenin ardından sınıfları kontrol etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Bıçak, öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitim öğretimlerini sürdürmelerini istedi.

Hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan 10 tabletin İzollu İlkokulu öğrencilerine teslim törenine katılan Kaymakam Bıçak, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur