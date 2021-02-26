Kale Kaymakamı Bıçak'tan okullara ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kale Kaymakamı Bıçak'tan okullara ziyaret

26.02.2021 16:35 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:40
Kale Kaymakamı Bıçak'tan okullara ziyaret

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, ilçede yüz yüze eğitimin başladığı okulları ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında okul müdürlerinden okulların durumu ve eğitim öğretimle ilgili bilgi alan Kaymakam Bıçak, bilgilendirmenin ardından sınıfları kontrol etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Bıçak, öğrencilerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitim öğretimlerini sürdürmelerini istedi.

Hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan 10 tabletin İzollu İlkokulu öğrencilerine teslim törenine katılan Kaymakam Bıçak, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Aleyna Tilki Serdar Ortaç Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kale Kaymakamı Bıçak'tan okullara ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 16:40:49. #1.14#
title