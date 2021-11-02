Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Haberler
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Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında düzenlenen fuar için tören düzenlendi.

Açılışa Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Müftü Vekili Kaya Karakaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Yılmaz, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

20 araştırma, inceleme projesinin yer aldığı fuarda stantları gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Bıçak ve Belediye Başkanı Koca, öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

Bıçak, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Kale ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri
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