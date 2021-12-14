Kale'de, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı - Haberler
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Kale'de, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı

Kale'de,
AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'nın Kale ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlandı.

İzollu İlkokulu Müdürü Erkan Ak, çocukların gelecek kuşaklara taşıyacağı bir kültürel miras olan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası"nın önemini belirterek, "Hem milli değerleri, hem yerli üretimin önemini, hem de paylaşmanın güzelliğinin çocuklara aktarıldığı bu haftada çeşitli etkinlikler düzenlendi." dedi.

Yapılan etkinlikler sırasında öğrencilere yerli tüketimin bilinçli olarak arttırılması, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanımının önemini anlattıklarını kaydeden Ak, "Paramızın ülke içinde kalması için yapılan alışverişlerde 869 numara barkotlu ürünlere öncelik verilmesi, bilinçli tüketici olunmasına önem verilmesini anlattık. Tutumlu olmak aynı zamanda kendi kaynaklarımızı korumak, kendi ülkemizde fabrikalar açmak, ihtiyacımız olan her şeyi yine kendi kaynaklarımızdan karşılayacak konumda olmak demektir. Aynı zamanda katkıda bulunan velilerimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

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