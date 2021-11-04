Kale'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi - Haberler
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Kale'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında bilgi yarışması düzenlendi.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında bilgi yarışması düzenlendi.

Merkez Camisi Mecid Karaca Konferans Salonu'nda yapılan yarışmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

Kale Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ve İzollu Vakfının desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan İlçe Müftü Vekili Kaya Karakaya, Hazreti Peygamber'in dünyayı teşrifi olan Mevlid-i Nebi'nin Türk milleti tarafından Mevlid Kandili olarak kutlandığını belirtti.

Bilgi yarışmasıyla gençlerin Hz. Peygamberi iyi tanıması ve onun örnek ahlakıyla ahlaklanmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Karakaya, Hazreti Peygamber'in güzel ahlaka verdiği önemi vurguladı.

Etkinliğe Kaymakam Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca ile diğer ilgililer katıldı.

Bilgi yarışmasında birinciliği İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesinden Miyase Tokmak, ikinciliği Nisa Tokmak, üçüncülüğü ise Mert İpek ve Ramazan Kaya paylaştı.???????

Kale'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

Kale'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği düzenlendi

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri
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