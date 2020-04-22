Kale'de koronavirüse karşı yüz siperliği dağıtıldı Malatya'nın Kale ilçesinde resmi kurum, vatandaş ve esnafa yüz siperliği dağıtıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde resmi kurum, vatandaş ve esnafa yüz siperliği dağıtıldı.

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi ve Kale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan yüz siperliklerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı çeşitli önlemler aldıklarını belirtti.

Alınan tedbirler kapsamında ilçede bulunan resmi kurum, esnaf ve vatandaşlara yüz siperliği dağıttıklarını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Malatya Beydağı Gençlik Merkezi'nde üretilen yüz siperliğini dağıtarak bu süreçte sahada çalışan görevli personelin ve vatandaşların salgından korunması için yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Maskelerin yapımında emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah vatanımızı ve milletimizi bu tür salgınlardan muhafaza eylesin."

Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca da üretilen yüz siperliğini seri şekilde dağıtacaklarını belirtti.

Kaynak: AA