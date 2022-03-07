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Kale'de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

AA, Bilal Timur - Güncel
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Kale'de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Malatya'nın Kale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı.

Ç.Ç. yönetimindeki 45 FB 004 plakalı otomobil Mahmutdursun Mahallesi Handere köprüsü mevkiinde kontrolden çıkarak savruldu.

Elektrik direğine çarparak duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Bir süre kapanan yolda çalışmanın ardından trafik kontrollü şekilde sağlandı.

AA / Bilal Timur - Güncel

Otomobil, Malatya, Güncel, Haberler

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