Kale'de Bende Varım Projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı - Haberler
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Kale'de Bende Varım Projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale'de Bende Varım Projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde Bende Varım Projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde Bende Varım Projesi kapsamında tiyatro gösterisi yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinesinde, İzollu İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi tiyatro ekibi sahne aldı.

Kovid-19 salgın tedbirleri gözetilerek yapılan etkinliği okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Tiyatro ekibinin sahne performansı öğrencilerden beğeni aldı.

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri
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