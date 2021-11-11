Kale'de "Başarmak için yalnız değilsin" semineri verildi - Haberler
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Kale'de "Başarmak için yalnız değilsin" semineri verildi

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale'de

Malatya'nın Kale ilçesinde "Başarmak için yalnız değilsin" adlı seminer düzenlendi.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde "Başarmak için yalnız değilsin" adlı seminer düzenlendi.

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzollu Ortaokulunun konferans salonunda ilçede öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim, Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Rehber Danışmanı Mete Sarıbaş tarafından verildi.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı etkilerini gidermek, öğrencilerin kişisel, sosyal, akademik gelişmelerini sağlamak üzere planlanan seminerde, sınav kaygısı ve motivasyon konularında bilgiler verilerek öğrencilerin soruları yanıtlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, bu seminerlerin her yaş ve seviyeye uygun olarak, ilçe genelinde bütün öğrencilere verileceğini kaydetti.

Seminere şube müdürleri, okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri
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