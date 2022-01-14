Kale'de arıcılık eğitimi kursu açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kale'de arıcılık eğitimi kursu açıldı

Kale'de arıcılık eğitimi kursu açıldı
AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel

Malatya'nın Kale ilçesinde arıcılık kursu açıldı, 32 kursiyere toplamda 72 saat eğitim verilecek.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde arıcılık kursu açıldı, 32 kursiyere toplamda 72 saat eğitim verilecek.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliğiyle açılan arıcılık kursu kapsamında, İzollu İlkokulu çok amaçlı toplantı salonunda kursiyerlere eğitim verildi.

Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aytaç Doğruyol, yaptığı konuşmada, bal üretiminin arttırmak istediklerini belirterek, çiftçilerin teknik bilgi ve becerileni de arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kale Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut da müdürlük olarak ilçede tarımsal konularda açılacak kurslarla destek vereceklerini belirtti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Ayaz ise "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi kapsamında kursun açıldığını anlatarak, "Arıcılık kursunda, 35 kursiyere 72 saatlik eğitim verilecek. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlere belge verilecek. Arıcılıkla ilgili devlet desteklerinde belgesi olanlara öncelik verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ziraat Mühendisi Mazlum Özcan tarafından haftada 5 günü verilecek eğitimle ilçede arıcılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

Son dakika... Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (2)

 ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

ÇALDIKLARI ARAÇLARA YAPIŞTIRDIKLARI 'KAMYON ARKASI' YAZILARINDAN YAKALANDILAR

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title