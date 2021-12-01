Kale Belediye Başkanı Koca, semaver sohbetleri programına konuk oldu - Haberler
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Kale Belediye Başkanı Koca, semaver sohbetleri programına konuk oldu

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Kale Belediye Başkanı Koca, semaver sohbetleri programına konuk oldu

Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Malatya Beydağı Gençlik Merkezinin gerçekleştirdiği semaver sohbetleri programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

MALATYA (AA) - Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Malatya Beydağı Gençlik Merkezinin gerçekleştirdiği semaver sohbetleri programı kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Başkan Koca, Kale Sanat Sokağı Sohbet Odası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerle sohbet etti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Koca, "Ülkemizin ilerleyen yıllarda daha iyi yerlerde olması için siz gençlerin çok çalışması ve donanımlı olması gerekiyor." dedi.

Programa AK Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca ve gönüllü gençler katıldı.

Kale Belediye Başkanı Koca, semaver sohbetleri programına konuk oldu

Kale Belediye Başkanı Koca, semaver sohbetleri programına konuk oldu

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