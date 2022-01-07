Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı - Haberler
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Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünü süpürdüğü sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

BURSA (İHA) - Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

BURSA - Bursa'da bir esnaf, dükkanının önünü süpürdüğü sırada sokak köpeğinin saldırısına uğradı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer'e bağlı Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, esnaf, kaldırımı süpürdüğü sırada, yerde yatan köpek adamın bacağını ısırarak kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran esnafın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Dükkanının önünü süpürürken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

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