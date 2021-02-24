Kaldırımda yatan adamı gören vatandaşlar telefona sarıldı

Saat 13.00 sularında ilçeye bağlı Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kişi aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi.

YANINDAKİ SARI RENKLİ SIVI DİKKAT ÇEKTİ

Yerde yatan adamın yanında sarı renkte sıvı olan bir pet şişe görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran adama ilk müdahaleyi yaptı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yarı baygın vaziyette olan adam, polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alındı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismi belirlenemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı