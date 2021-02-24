Kaldırımda yatan adamı gören vatandaşlar telefona sarıldı
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Kaldırımda yatan adamı gören vatandaşlar telefona sarıldı

24.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:08
Kaldırımda yatan adamı gören vatandaşlar telefona sarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Aşırı alkol tüketimi sonucu sızdığı belirlenen vatandaş, hastaneye kaldırıldı.

Saat 13.00 sularında ilçeye bağlı Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bir kişi aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

YANINDAKİ SARI RENKLİ SIVI DİKKAT ÇEKTİ

Yerde yatan adamın yanında sarı renkte sıvı olan bir pet şişe görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran adama ilk müdahaleyi yaptı.

Kaldırımda yatan adam ekipleri harekete geçirdi

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yarı baygın vaziyette olan adam, polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alındı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismi belirlenemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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