Kaldırıma Çarpan Minibüs Devrildi: 2 Yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaldırıma çarpan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kaldırıma çarpan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Karataş Caddesi'nde Emrah Kural iradesindeki 01 BRY 24 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Çarpmanın ardından devrilen minibüsteki sürücü Kural ile araç içerisinde bulunan Irak uyruklu bir kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
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