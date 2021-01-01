Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu

01.01.2021 02:30 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:34
Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Savaş Ay (24), kaldığı bir otel odasında iple asılı halde bulundu.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Savaş Ay (24), kaldığı bir otel odasında iple asılı halde bulundu.

Atakum ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir otelde kalan Savaş Ay'dan haber alamayan arkadaşları durumu otel yetkililerine bildirdi. Odanın kapısını çalan personel, kapı açılmayınca durumu polise bildirdi. Kapıyı kartla açan polis ekipleri, içeri girdiğinde Savaş Ay'ın iple asılı cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ay'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ay'ın intihar ettiği üzerinde duruluyor.


Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Yaşar Güler Engin Özkoç Mustafa Şentop
Magazin Çağla Şıkel Hande Erçel Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Samet Aybaba Cüneyt Çakır Halis Özkahya Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaldığı otel odasında asılı halde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 02:34:29. #1.15#
title