Kaldığı hamamda ölü bulundu
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Kaldığı hamamda ölü bulundu

05.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:57
Kaldığı hamamda ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde Afganistan uyruklu Safargeldi Saberi (22), bir süre önce iş alındığı ve kaldığı hamamda ölü bulundu.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde Afganistan uyruklu Safargeldi Saberi (22), bir süre önce iş alındığı ve kaldığı hamamda ölü bulundu. 

?Olay, Bolvadin ilçesi Hisar Mahallesi, Hamzausta Sokak'ta meydana geldi. Safargeldi Saberi, daha önce çalıştığı hamama tekrar iş başvurusu yaptı. Pandemiden dolayı kapalı olan hamamın işletmecisi, işe alındığını, ancak ilerleyen günlerde iş başı yapacağını söyledi. Saberi, kalacak yeri olmadığını belirtince, iş yeri sahibi hamamda kalabileceğini ifade etti. 

Bugün saat 09.30 sıralarında hamamı açmak için gelen işletmeciler, Saberi'nin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Safargeldi Saberi'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Safargeldi Saberi'nın cansız bedeni, ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


- Afyonkarahisar
Kaldığı hamamda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaan TAYTAK

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