Kalaycı'ya İade-i Ziyaret

Yalova Araç Kiralamacılar Derneğin kurulmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayan Bilinmiş; Kalaycı'nın çıkmış olduğun bu Yolda başarılar diliyorum tebrik ediyorum dedi.

BİLİNMİŞ; Kalaycı'nın Yapmış olduğu çalışmalar hakkında fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu

Yalova Orman İşletme Müdürü M. Murat BİLİNMİŞ Yalova Araç Kiralamacılar Dernek Başkanı Murat Kalaycı'yı iade-i Ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren YOKKDER Başkanı Murat Kalaycı Yalova Orman İşletme müdürü M. Murat Bilinmiş'i başarılar dilemek için nezaket ziyaretinde bulunmuştuk

Yalova Orman İşletme Müdürümüzün iade-i ziyarette bulunması bizlere güç vermiştir Kendilerine teşekkür ederim dedi.

Kalaycı; derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına önem verilmesi dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti.

Yalova'da görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluş müdürler Muhtarlar derneklerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri siyasi parti liderleri belediye başkanları daima birlik içinde olmalıdır görüş ve öneriler paylaşmalıdır buna dayanarak bugün Orman İşletme müdürümüz BİLİNMİŞ; derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına verdiği önemi göstermiştir derneğimize Yapmış olduğu iade-i ziyareti için Şükran'larımızı sünüyoruz bizleri onurlandırmıştır inanıyorum ki Müdürümüzün ziyareti tüm kamu kurum ve kuruluşlarına muhtarlara ve müdürlerimize sivil toplum temsilcilerine örnek bir davranış olacaktır Yalova bulunan ve görev yapan müdürlerimiz kamu kurum ve kuruluşlar dernek temsilcileri muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri siyasi parti liderleri belediye başkanları aynı hassasiyet ve dayanışma içinde olduğumuzu göstereceklerine inanıyorum Birlikten güç doğar bir elin nesi var iki elin sesi var tek elle alkış çalınmıyor dedi..

Kaynak: Bültenler