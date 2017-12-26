Kalan'dan Mtb'ye İstişare Ziyareti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Malatya Ticaret Borsasını (MTB) ziyaret etti.



MTB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey ile bazı konularda istişarelerde bulunmak amacıyla böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, MTB'nin Malatya'nın en önemli kuruluşlardan biri olduğunu söyledi. Bundan sonraki çalışmalarında Başkan Özbey ve yönetimine başarılar dileyen Kalan, 2018 yılının Malatya için güzel geçmesini temenni etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey ise, "MTB de konuşulacak konuların başında kayısı gelir. Biz de bu gün kayısı ihracatı ve rekolte ile ilgili Başkanımızla fikir alışverişinde bulunacağız. Malatya'nın diğer sorunları ile ilgili de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız, yapacağımız görüşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - MALATYA