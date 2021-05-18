Kaktüsler ilgi görünce Kaktüs Evi kuruldu
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Kaktüsler ilgi görünce Kaktüs Evi kuruldu

İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Haberler | Yerel

- Kaktüsler ilgi görünce Kaktüs Evi kuruldu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli bankacı Yunus Göç, 3 yıl önce üretmeye başladığı kaktüsler ilgi görünce, Kaktüs Evi kurdu.

- Kaktüsler ilgi görünce Kaktüs Evi kuruldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli bankacı Yunus Göç, 3 yıl önce üretmeye başladığı kaktüsler ilgi görünce, Kaktüs Evi kurdu. Yüzlerce çeşit kaktüs yetiştiren Göç, kadınların evlerinin bir köşesinde kaktüs bulundurduklarını söyledi.

Burhaniye'de ürettiği fıstıkçamı fidanları ile adını duyuran emekli banka müdürü Yunus Göç'ün bahçesinin bir köşesinde ürettiği kaktüsler ilgi görünce, Kaktüs Evi kurdu. Kaktüsün doğada olan bir bitki olduğunu anlatan Göç, on binlerce çeşidinin olduğunu söyledi. Kaktüslerin ilgi gördüğünü anlatan Göç, "Kaktüs hanımların hobisi oldu. Onun için kaktüse olan ilgi oldukça fazla. Kaktüs doğada olan bir bitki. Çeşidi çok. On binlerce çeşidi var. Her gün de bir çeşidi çıkıyor. İlgi çok olduğu için bende Kaktüs Evi oluşturdum. Kaktüse talebin çok olması beni de memnun ediyor" dedi.

Kaktüsler ilgi görünce Kaktüs Evi kuruldu
Kaktüsler ilgi görünce Kaktüs Evi kuruldu
Kaktüsler ilgi görünce Kaktüs Evi kuruldu
Kaktüsler ilgi görünce Kaktüs Evi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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