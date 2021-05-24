Kahveler ne zaman açılacak? Kahveler açık mı?

29 Nisan - 17 Mayıs arasın gelen tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme süreciyle birlikte kahvelerin açık olup, olmadığı merak edilmekte. Kademeli normalleşme sürecinde kapalı olan kahveler ile birçok kişi merak içerisinde. Peki 1 Haziran'da açılacak mı? Kahveler ne zaman açılacak? Kahveler açık mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kahvelerin kademeli normalleşme süreciyle birlikte açılıp açılmayacağı merak edilmeye başlandı. Son dönemde birçok kişinin internet üzerinde yaptığı aramalarda kahvelerin ne zaman açılacağı ya da açılıp açılmayacağı aratılmakta. Peki kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı?

KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs'ta yapılan toplantı sonrası alınan karar kapsamında Türkiye'de kademeli normalleşme süreci başlamıştı. 1 Haziran'a kadar sürecek olan kademeli kapanmanın en çok merak edilen konularından birisi de kahvelerin açılıp açılmayacağı oldu. Kahvelerin 1 Haziran'da açılıp, açılmayacağı 31 Mayıs günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı sonrasında kesinlik kazanacak.

KAHVELER AÇILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathaneler, Kahvehaneler, çay ocağı ve kafelerin kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 bin vaka sayısının altı hedefine ulaşılırsa kahvelerin de kademeli olarak açılması bekleniyor...