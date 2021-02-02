Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahvelerin (kıraathaneler) hangi tarihte açılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararlar merak konusu oldu. Bu konular arasında yer alan Kahvehanelerde gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahvelerin (kıraathaneler) hangi tarihte açılacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni kararlar merak konusu oldu. Bu konular arasında yer alan Kahvehanelerde gündemdeki yerini koruyor. Peki, Kahvehaneler ne zaman açılıyor? Kahvelerin (kıraathaneler) hangi tarihte açılacak? İşte detaylar haberimizde...

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıldı. Kabine Toplantısı sonrası kıraathaneler ve kahvehaneler ile ilgili herhangi bir yeni karar alınmadı.

İçişleri Bakanlığı'nın uyguladığı Kıraathanelerin (Kahvehaneler) kapalı kalma denetimlerinin ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor.

HAFTA İÇİ VE SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

Hafta içi saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürüyor.

KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;

Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL