Kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde bir kahvehanede iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde bir kahvehanede iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, bugün saat 11.20 sıralarında, Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Şehit İshak Siga caddesinde bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, Murat Y., kahvehanede karşılaştığı Aytekin Kanar ile henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Murat Y. belindeki silahını alarak Aytekin Kanar'a doğru ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Aytekin Kanar ağır yaralandı. Kahvehanede oturan vatandaşlar dışarı kaçarken o sırada kurşunların sekmesi sonucu İbrahim Pınarbaşı da vücudunun iki farklı bölgesine kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olaya karışan Murat Y. hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavileri sonucu yaralılar Erzurum'da bulunan hastanelere kara ambulansı ve ambulans helikopter ile sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ERZURUM