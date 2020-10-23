Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti
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Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti

23.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:02

Denizli'de birkaç gündür evine gitmeyen tekstil işçisi sürekli gittiği kahvehanenin tuvaletinde bileği kesik halde bulundu. Kahvehane işletme sahibinin tuvalette yaralı bulduğu adam hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda Erhan A. sürekli olarak gittiği kahvehaneye geldi, işletme sahibinin dükkandan çıkmasını fırsat bildiği sırada da tuvalete gitti. O sırada yandaki esnafa çay götüren işletme sahibini arayan aile üyeleri, evli ve 2 çocuk babası Erhan A.'nın birkaç gündür eve gitmediğini söyleyip, kendisini yakın zamanda görüp görmediğini sordu. Bu sırada Erhan A.'nın tuvalete gittiğini gören işletme sahibi telefonu kapattıktan sonra tuvalete koştu.

BİLEĞİ KESİK HALDE BULUNDU

İşletme sahibi tuvalet kapısını açtığı sırada Erhan A.'yı kanlar içinde yerde buldu. O anki panikle kahvehanede bulunan diğer vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan ve tekstil işçisi olduğu öğrenilen Erhan A., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken hastaneye kaldırılan Erhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
DİRİLİS KURULUS: Ewet toplanin millet nasilsa isiniz bu ...yorum yapmak
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