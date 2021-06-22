Kahvede oyunlar serbest oldu mu? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, serbest mi? Kahvelerde okey, tavla, kart oyunu yasağı kalktı mı?

21 Haziran'da toplanan Kabine sonrası yeni kararlar açıklandı. Kahvelerde oyun yasağı, 21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı kapsamında gündemde yer alan konular arasındaydı. Bu kapsamda "Kahvede oyunlar serbest oldu mu? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, serbest mi?" sorularının yanıtları merak edildi. Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı sorusu, Kabine Toplantısı'nın ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret etti.

Kahvede oyunlar serbest oldu mu? Kahvelerde okey, tavla, kart oyunu yasağı kalktı mı? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, serbest mi? ve Kahvelerde oyun serbest mi sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında Türkiye genelinde pek çok işletme sahibinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Kahvehanelerde tavla, kağıt, iskambil ve okey yasağı hakkında henüz yeni bir gelişme bulunmuyor. 21 Haziran Kabine Toplantısı gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile yasakların birçoğunu kalkacağını açıkladı.

KAHVEDE OYUNLAR SERBEST Mİ?

21 Haziran tarihinde toplanan Kabine'nin ardından genel bir özet geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kısıtlamanın gevşetileceği tarih olarak 1 Temmuz'u işaret etti. Kahvehanelerde oyun oynanabilme durumuna göre okey, iskambil kağıdı gibi oyun araçlarını müşterilerine sunacak olan işletme sahipleri, bu aşamada Kabine Toplantısı sonrasında çıkacak olan açıklamalara odaklanmıştı. Bilindiği üzere, Haziran'da alınan kararlar gereğince kahvelerde okey, iskambil, tavla ve kağıt oynama yasağı bulunuyordu. Kahvelerde oyun serbestisi hakkında detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olacak.

Bir önceki toplantıda çıkan karar ise şu şekilde;



"Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır. Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak."