: Kahvaltılık tarifler! Kuymak tarifi, mıhlama tarifi! Mıhlama nasıl yapılır?

07.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:54

Kuymak tarifi, mıhlama tarifi ile yöresel lezzetlerin tadını sofranıza taşıyabilir, kahvaltı sofranızı zenginleştirebilirsiniz. Misafirlerinize ve ailenize lezzetli anlar yaşatmak istiyorsanız Kuymak tarifi, mıhlama tarifi sizin için özel bir seçenek olacaktır. Mıhlama nasıl yapılır

KUYMAK TARİFİ

Karadeniz'in meşhur lezzetlerinden biri olan kuymak, aile sofralarının en tatlı lezzetlerinden biri. Eğer sizde pratik kuymak tarifi arıyorsanız. Bu tarifimizde karadenize özel kolot peyniri ve tel peyniri bulamayanlar için kaşarlı kuymak tarifi yapımını gösteriyoruz. Peki kaşarlı kuymak nasıl yapılır? İşte kaşarlı kuymak tarifi...

KUYMAK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2 tepeleme kaşığı tereyağı

-3 yada 5 tepeleme kaşığı mısır unu

-Tuz

-1 bardak doğranmış kaşar peyniri (İsteğinize göre daha az yada fazla olabilir)

-Kaynar su

Tereyağını eritin ve mısır unu ilave edin. Burada önemli olan mısır unu, irmik gibi iri çekim olursa daha iyi lezzet alabilirsiniz.

-Mısır ununun kokusu çıkıp, hafif rengi dönene kadar kavurun.

-Yavaş yavaş içerisine kaynar su ilave edin ve sürekli karıştırın.

-Karıştırdıkça gerekli görürseniz su ilave edin.

-Boza gibi daha akışkan bir hal alana kadar su ilave etmeniz gerekiyor.

-Kıvamını isteğinize göre ayarlayın fakat akışkan hali en ideal olanıdır.

-Daha sonra tuz ilave edilip karıştırın.

-Altını kısarak, üstüne yağları çıkana kadar pişirmeye devam edin.

-Bu noktada kuymağın her yerinin göz göz kaynamış olması gerekir.

-Son olarak kaşarlar her yerine denk gelecek şekilde ekleyin fakat hiç karıştırmayın.

-Kaşarları eriyip, yağı üste çıktığında ocağın altını kapatın.

Kuymak

PRATİK KUYMAK TARİFİ

1 su bardağı mısır unu, 3 su bardağı su, tuz, 250 gr telli peynir, 4 yemek kaşığı tereyağ

PRATİK KUYMAK YAPILIŞI

Tereyağı düşük ateşte eritin. Mısır ununu ekleyip kavurun. Sonra su ve isteğe göre tuzunu atın, suyu kaybolup tereyağı üste çıkana kadar pişirin. Sonra peyniri ekleyip bir kaç dakika daha karıştırdıktan sonra kuymak hazır duruma gelir. Afiyet olsun.

MUHLAMA TARİFİ! MIHLAMA NASIL YAPILIR?

Mıhlama Tarifi için gerekli malzemeler:

1 Çay Bardağı Mısır Unu

2 Yemek Kaşığı Tereyağı

1.5 Su Bardağı Su

MIHLAMA HAZIRLANIŞI

Tavada erittiğimiz tereyağının suyu ekleyin, üzerine mısır ununu dökerek hızlıca karıştırın. Kaynadıktan sonra üzerine küçük küçük parçalara ayırdığımız peynirleri dökerek peynirler eriyene kadar karıştırın. Afiyet olsun.

PRATİK MUHLAMA TARİFİ

2 su bardağı su, 4 yemek kaşığı, 250 gram tel peyniri, 1 su bardağı süt, mısır unu

Mıhlama

PRATİK MUHLAMA HAZIRLANIŞI

Öncelikle hazırladığınız terayağını, düşük ateşte kadar pişirin.

Azar azar mısır unu ilave edin, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurun.

Mısır unu renk alınca suyu ekleyin.

Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın.

Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin. Tereyağı üzerine çıkıp, renk aldığında ocaktan aldığınız mıhlamayı bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Su yerine süt kullanmayı tercih edebilirsiniz.

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