Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı
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Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı

02.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:13
Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı

Adana'da bir kişi kendisine kahvaltı hazırlamadığını ileri sürdüğü eşine önce kafa atıp yumrukladıktan sonra burnundan bıçakladı. Gözaltına alınan koca tutuklandı.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinde 21 yaşındaki Gül G. 5 yıl önce Volkan K. ile evlendi. Gül G'nin kuzeni hayatını kaybetti. Gül G. cenaze ile ilgilenirken eşi kahvaltı hazırlamasını istedi. Gül G. ise cenazesi olduğunu söyledi. Buna sinirlenen Volkan K. eşine önce kafa atıp sonra yumrukla darp edip burnundan bıçakladı. Kadın aldığı darbeler sonucu yere yıkıldı. Sesler üzerine olay yerine gelen yakınları hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TUTUKLANDI

Genç kadın ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis zanlı kocayı aramaya başladı. Aldığı darbeler nedeniyle bir gün hastanede kalan genç kadın taburcu oldu. Gözaltına alınan koca ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı
Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
CO HART: NE BİÇİM MEMLEKET YA
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ADANALI: ELİN URFALILARI ADANAMIZIN ADINI ÇIKARIYOR. . .
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KADİN: Simdi bol bol kahvalti yaparsin
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