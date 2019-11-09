Kahta İmam Hatip Lisesi Afrika için kermes düzenledi

09.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:34

Adıyaman'ın Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Afrika'da su kuyusu açmak için kermes düzenlendi.



Okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler "Çorak topraklardaki kardeşlerimizin gönlünü bereketlendirelim" sloganı ile yola çıkarak düzenledikleri kermesin geliri ile Afrika'da su kuyusu açmayı hedefliyor.



Afrika'daki su mağdurları için düzenlenen kermeste öğrenciler tarafından yapılan yöresel yemek ve tatlılar satışa sunuldu.



Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin bahçesinde sabah saatlerinde başlayan kermes, hafta sonu da devam edeceği öğrenildi. Düzenlenen kermes ile ilgili olarak açıklama yapan Okul Müdürü Muzaffer Karataş, " Okul idarecilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz ile beraber 'Çorak topraklardaki kardeşlerimizin gönlünü bereketlendirelim' sloganı ile okulumuzun bahçesinde hafta sonu da devam edecek olan bir kermes düzenledik. Afrika'da yaşanan su sıkıntısına bir damla umut olmak adına kermesimizin geliri ile Afrika'da suyu kuyusu açmayı düşünüyoruz. Bizler, devlet ve millet olarak her zaman mazlumların yanında durduk. Bugün de okulumuzda Afrika'daki su mağdurları için güç birliği yaparak oradaki kardeşlerimize, bir nebze olsun destek olabilmek adına böyle bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kermesimize katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA